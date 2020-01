Russia: Cecenia, presidente Kadyrov trasferisce in via temporanea funzioni a premier Khuchiev

- Il presidente della Repubblica di Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha incaricato il capo del governo regionale, Muslim Khuchiyev, di assumere la sua posizione per un periodo di tempo limitato, a fronte della temporanea incapacità di Kadyrov di adempiere alle sue funzioni. Lo si apprende dal decreto pubblicato oggi sul sito web della presidenza cecena. “In conformità con l’articolo 76 della Costituzione della Repubblica di Cecenia, le funzioni di presidente saranno assunte in via temporanea a Muslim Khuchiev”, si legge nel documento.(Rum)