Energia: premier greco Mitsotakis incontra Ad Snam Alverà

- In occasione del primo anniversario della privatizzazione dell'operatore greco di distribuzione del gas naturale (Desfa) il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis ha incontrato oggi gli amministratori delegati delle società che formano il consorzio che ha acquisito la quota di maggioranza di Desfa: Marco Alverà dell'italiana Snam, Marcelino Oreja della spagnola Enegas e Pascal De Buck della belga Fluxys. Lo riferisce Snam tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, che sottolinea come quella di Desfa sia stata una "privatizzazione di successo". Il consorzio composto da Snam (60 per cento), Enagas (20 per cento) e Fluxys (20 per cento) ha completato alla fine del 2018 l’acquisto dall’agenzia greca per le privatizzazioni Hradf e da Hellenic Petroleum di una quota del 66 per cento di Desfa, l’operatore nazionale nel settore delle infrastrutture del gas naturale, per un controvalore di 535 milioni di euro. (Gra)