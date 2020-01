Fisco: Mef, entrate tributarie e contributive nei primi 11 mesi calano dell’1 per cento

- Le entrate tributarie e contributive nei primi 11 mesi del 2019 evidenziano nel complesso una diminuzione dell’1,0 per cento (-6.400 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2018. Il dato tiene conto della variazione negativa del 2,7 per cento (-11.743 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 2,6 per cento (+5.343 milioni di euro). Lo riferisce il Mef in una nota. Il gettito delle entrate tributarie, risultando influenzato dallo slittamento al 2 dicembre dei versamenti relativi al secondo acconto delle imposte autoliquidate, non è indicativo del periodo di riferimento. L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 9 gennaio scorso. La pubblicazione del report delle entrate tributarie internazionali del mese di novembre 2019 sarà posticipata al prossimo 20 gennaio in quanto non risultano ancora disponibili i dati riferiti alla Francia.(Com)