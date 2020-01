Islam: Bordonali (Lega), Lamorgese attenta a istanze associazioni musulmane, non di rappresentanti Polizie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega, Simona Bordonali, durante il question time di oggi al ministro dell'Interno Lamorgese, ha affermato che la titolare del Viminale "si è dimostrata solerte nell'incontrare i rappresentanti dell'Ucoii, Unione delle comunità islamiche in Italia, peccato che non abbia applicato la stessa solerzia nell'ascoltare chi si occupa ogni giorno della sicurezza pubblica, in particolare le Polizie locali, che hanno visto calarsi dall'alto il recente Patto stilato con Anci, senza essere state neppure interpellate". Per la deputata del Carroccio poi, non si possono "non avere dubbi e preoccupazioni in merito all'Ucoii di cui, secondo un'ampia rassegna di studi internazionali, sono noti i legami con i Fratelli Musulmani, classificati come organizzazione islamista radicale, messi al bando da molti Paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Siria e Russia". (segue) (Rin)