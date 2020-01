Smog: Cattaneo, ho accolto con favore richiesta incontro ministro Costa

- L'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha ricevuto la richiesta da parte della Segreteria del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di partecipare ad un incontro istituzionale tra Governo e Regione che si terrà lunedì alle 12.30 in Prefettura a Milano. "Ho accolto con favore la richiesta di un incontro con il ministro Costa. Ritengo opportuno questo momento di confronto - ha detto Cattaneo - che anche io avevo chiesto nei giorni scorsi per parlare oltre che della qualità dell'aria anche di temi prioritari dal punto di vista ambientale e dello sviluppo sostenibile per la Lombardia come le bonifiche dei siti di interesse nazionale, la Pre Cop e la Youth Cop a Milano, la gestione dei rifiuti e la prevenzione della criminalità e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Sono certo che si tratterà di un incontro istituzionale e non di un incontro di partito al quale non avrei alcun titolo né interesse a partecipare". (com)