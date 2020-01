Scuola: Flc Cgil Roma e Lazio, ferma condanna per sito Ic Trionfale

- "Condanniamo fermamente il carattere classista che si evince dalla presentazione dei plessi dell'Ic di Via Trionfale sul proprio sito". Lo dichiara in una nota Alessandro Tatarella, segretario generale della Flc Cgil di Roma e Lazio. "È inaccettabile che ancora nel 2020 si facciano differenziazioni in base al rango socio economico - continua -. Riteniamo intollerabile che un'istituzione della Repubblica come la scuola alimenti e perpetri distinzioni in ordine di classe, tradendo il proprio ruolo pedagogico, inclusivo e di rimozione delle disparità per dare a tutte e tutti le stesse opportunità sociali. Come recita l'articolo 3 della Costituzione 'È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese'. La scuola ha il compito di trasmettere i valori dell'uguaglianza, di abbattere le divisioni socio economiche e culturali, dare a tutte e tutti pari possibilità per un'istruzione di qualità". Per questi motivi "chiediamo - conclude Tatarella - l'immediata rimozione dal sito dell'istituto, e da tutti i documenti ufficiali della scuola, della descrizione a cui si fa riferimento e contestualmente chiede all'Usr del Lazio di accertare le responsabilità di quanto accaduto". (Com)