Congo-Kinshasa: sindaco capitale non autorizza manifestazione opposizione di venerdì

- Le autorità di Kinshasa non autorizzeranno la manifestazione di protesta indetta dall'opposizione per venerdì prossimo, 17 gennaio, nella capitale congolese. Lo ha annunciato Aldolphe Muzito, sindaco di Kinshasa nonché segretario del partito Nouvel Èlan, vicino all'ex presidente Joseph Kabila. "Considerando che il 17 gennaio i congolesi commemorano il sacrificio fatto dal nostro eroe nazionale Patrice Emery Lumumba, non posso tenere conto della richiesta della vostra organizzazione, che nel quadro del contesto politico attuale rischia di perturbare l'ordine pubblico", ha detto Muzito rivolto ai membri di Lamuka, la coalizione guidata dall'oppositore ed ex candidato alla presidenza Martin Fayulu, arrivato secondo alle elezioni del 30 dicembre 2018, e che non ha mai riconosciuto la vittoria dell'attuale capo dello Stato, Felix Tshisekedi. La marcia era stata indetta da Lamuka per manifestare "l'indignazione" per il trattamento delle popolazioni di Beni, nel dipartimento nord-orientale del Nord Kivu colpito da violenze, e per denunciare la "balcanizzazione" della Rdc causata dai continui scontri. (Res)