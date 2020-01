Infrastrutture: colloqui Diga rinascita, ministri di Etiopia, Egitto e Sudan incontrano Trump alla Casa Bianca (2)

- L’accusa è stata puntualmente respinta dal Cairo, secondo cui i colloqui non hanno portato ad alcun progresso proprio “a causa dell’intransigenza” di Addis Abeba. “I quattro incontri ministeriali tenuti finora non hanno portato ad alcun risultato tangibile a causa dell’intransigenza dell’Etiopia, che ha deciso di assumere posizioni rigide rivelando l’intenzione di imporre un fatto compiuto e di estendere il proprio controllo sul Nilo Azzurro senza alcuna considerazione per gli interessi dei paesi a valle, in particolare l’Egitto”, si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri egiziano. Tutto questo, secondo Il Cairo, “viola gli obblighi legali dell’Etiopia in base ai trattati e alle norme internazionali firmati. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo finale entro oggi, termine ultimo stabilito nel novembre scorso, queste invocheranno l'articolo 10 della Dichiarazione di principi del 2015, in base alla quale potranno chiedere una mediazione esterna o sottoporre la questione ai rispettivi capi di stato o di governo. (segue) (Res)