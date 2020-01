Scuola: Raggi, intollerabile divisione per censo in Ic via Trionfale

Roma, 15 gen 18:05 - (Agenzia Nova) - Per la sindaca di Roma Virginia Raggi è "intollerabile che gli studenti dell’Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma vengano suddivisi per censo". In un tweet Raggi commenta: "Discriminare e creare barriere è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere un insegnamento corretto, responsabile e inclusivo". (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Per la sindaca di Roma Virginia Raggi è "intollerabile che gli studenti dell’Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma vengano suddivisi per censo". In un tweet Raggi commenta: "Discriminare e creare barriere è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere un insegnamento corretto, responsabile e inclusivo". (Rer)