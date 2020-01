Campania: Cesaro (FI), fondi emergenza idrogeologica, De Luca favorisce Salerno

- "Siamo alle solite: De Luca rimodula i vecchi stanziamenti della Difesa Suolo per favorire Salerno: dei 110 milioni di euro della vecchia programmazione l'unica novità si sostanzia nel destinare ben 40 milioni di euro a Salerno. Nessuno sforzo per fronteggiare l'erosione della costiera amalfitana o cilentana, ma per il ripascimento della spiaggia della sua città. A tutti gli altri poco o nulla". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. L'esponente forzista ha aggiunto: "Considerando vecchie promesse e recenti annunci di De Luca, la domanda è: queste risorse saranno investite per la difesa dal rischio idrogeologico, pre fronteggiare l'erosione costiera oppure, come leggiamo dalle carte, De Luca è all'opera per trasformare la spiaggia di Salerno in quella di Copacabana?". "Non ci stupiamo - ha concluso Cesaro -, con l'aria che tira lo comprendiamo benissimo: la via d'uscita del dopo fallimento alla Regione è tornare a fare il sindaco a Salerno". (Ren)