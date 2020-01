Albania-Iran: Tirana espelle due diplomatici di Teheran "per attività non compatibile con il loro status" (2)

- Lo scorso ottobre le autorità albanesi hanno dichiarato di aver ricostruito l'attività di una cellula terroristica dell'Iran, il cui obiettivo sarebbe stato quello di colpire alcuni rifugiati in Albania del Mojahedin-e-Khalq (Mek), l'organizzazione che si oppone agli sciiti attualmente al potere in Iran. La cellula, secondo il direttore generale della polizia albanese Ardi Veliu, sarebbe stata "responsabile anche di un fallito attentato nel marzo del 2018, contro gli esponenti del Mek, prevenuto in tempo" dalle autorità. Dal 2013 ad oggi sono oltre 2 mila i membri del Mek rifugiati in Albania, i quali vivono in una località tra Tirana e Durazzo, dove hanno costruito anche le loro abitazioni all'interno di una zona recintata. (segue) (Alt)