Albania-Iran: Tirana espelle due diplomatici di Teheran "per attività non compatibile con il loro status" (3)

- Mentre lo scorso dicembre del 2018, le autorità albanesi decisero di dichiarare "persona non grata" l'ambasciatore dell'Iran a Tirana e un altro diplomatico di Teheran. I due sono stati espulsi "per attività non compatibile con il loro status diplomatico", ha spiegato all'epoca il comunicato del ministero degli Esteri albanese, mentre fonti ufficiali hanno poi precisato che fossero sospettati di "coinvolgimento in attività che minacciano la sicurezza del paese". La mossa di Tirana venne applaudita dalle massime autorità degli Stati Uniti, dal presidente Donald Trump, dall'allora segretario di Stato Usa Mike Pompeo ed anche dal premier d'Israele Benyanim Netanyahu. (Alt)