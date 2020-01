Ue: premier olandese Rutte, è cruciale migliorare rapporti tra gli Stati membri

- L’Unione europea deve rimanere unita e fare il possibile per rafforzare la struttura comunitaria e i rapporti tra gli Stati membri. Lo ha dichiarato il primo ministro olandese, Mark Rutte, durante una conferenza stampa congiunta organizzata con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Su questo aspetto ci sforzeremo di collaborare ancora di più, soprattutto in vista della prossima conferenza sul futuro dell’Europa”, ha detto il premier. In merito alla questione migrante, Rutte ha dichiarato di essere soddisfatto di vedere “una riduzione dei flussi migratori attraverso l’Italia nell’ultimo periodo”. “Si tratta di un segnale indubbiamente positivo”, ha detto, elogiando il ruolo costruttivo giocato da Roma nei paesi africani di origine.(Ems)