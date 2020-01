Russia: in calo i titoli delle principali società quotate alla Borsa di Londra

- Le azioni della maggior parte delle società russe alla Borsa di Londra hanno registrato un calo in seguito alla notizia delle dimissioni del governo russo. È quanto emerge dai dati della Borsa londinese citati dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Nei primi minuti dopo l'annuncio delle dimissioni, gli incassi delle compagnie petrolifere e del gas hanno registrato una diminuzione: Lukoil (-0,96 per cento), Gazprom (-0,3 per cento). Stessi segnali per le banche russe con partecipazione statale: Vtv (-0,72 per cento) e Sberbank (-2,07 per cento). Le società metallurgiche Severstal e Mmk hanno registrato diminuzioni rispettive del 1,52 e 1,79 per cento. Positivi restano i titoli Novatek, Tinkoff Bank, Norilsk Nickel, Magnit e Lenta.(Rum)