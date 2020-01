Libia: presidente delegazione Europarlamento su Maghreb, si invii al più presto missione

- Una missione dell'Unione europea in Libia dovrebbe essere inviata al più presto per favorire la pace e il dialogo, a sostegno del processo di Berlino e in piena concertazione con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamé. Lo ha dichiarato il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb, Andrea Cozzolino (Pd), in occasione del dibattito sulla Libia che si è svolto ieri in plenaria a Strasburgo. "Nella drammatica situazione della Libia, l'Unione europea e i suoi Stati membri non possono semplicemente resistere. Devono immediatamente mettere in atto un'azione comune che porterà a un effettivo cessate il fuoco, a un dialogo politico inclusivo, alla riconciliazione e alla stabilizzazione democratica", ha dichiarato. Cozzolino ha spiegato che "le condizioni di vita dei cittadini libici sono di grande preoccupazione per noi" e che "la crisi è durata troppo a lungo, con conseguenze terribili per tutto il popolo". Questo deve finire. L'Unione europea deve essere unita, parlare con una sola voce e adottare misure efficaci per ripristinare la pace nel nostro paese vicino", ha concluso. (Beb)