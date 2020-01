Paesi Bassi-Italia: premier Rutte, rafforzeremo cooperazione per contrasto a riciclaggio di denaro

- L’Italia e i Paesi Bassi lavoreranno a stretto contatto per garantire una risposta efficace all’uso di sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro. Lo ha dichiarato il primo ministro olandese, Mark Rutte, durante una conferenza stampa congiunta organizzata con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono convinto che riusciremo a raggiungere risultati concreti: siamo molto determinati e stiamo lavorando in questa direzione anche all’interno del Consiglio europeo”, ha detto il premier, elogiando la cooperazione tra Roma e l’Aia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(Ems)