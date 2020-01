Umbria: Fioroni (Lega), esempio valore e strumento principale per comunità

- “L’Umbria è ricca di cultura, storia, valori ed eccellenze. Dobbiamo perciò impegnarci ogni giorno per far sì che il pluralismo e la ricchezza delle identità e delle tradizioni dei nostri territori, trovi la giusta valorizzazione”. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Paola Fioroni (Lega) che stamani, in rappresentanza dell’Istituzione, ha partecipato alla cerimonia del premio “Beato Angelo” che si è svolto nel Teatro Talia di Gualdo Tadino (Pg). Nel corso dell’evento sono state premiate le eccellenze dell’impegno civico e del volontariato del territorio, nonché i ragazzi e gli artisti che hanno realizzato i presepi nello scorso mese di dicembre. (segue) (Ren)