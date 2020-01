Umbria: Fioroni (Lega), esempio valore e strumento principale per comunità (2)

- Fioroni ha proseguito: “Oggi è un giorno in cui si celebrano le tradizioni, la cultura e l’identità di un territorio e di una comunità, valori imprescindibili che non possiamo perdere. Si sottolinea ancora una volta, con un momento come questo, quale sia il valore dell’esempio come strumento principale per educare le nostre comunità". Fioroni ha concluso: "L’esempio positivo educa la collettività all’impegno civico, alla cittadinanza attiva, al valore del lavoro e dello studio, della ricerca, al significato della legalità e della solidarietà e produce valore e coesione sociale”. (Ren)