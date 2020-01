Libia: Parlamento arabo condanna intervento turco, "viola il diritto internazionale"

- Il Parlamento arabo ha condannato la decisione della Turchia di inviare truppe in Libia. Lo si legge in un comunicato diramato dall'organismo della Lega araba, che respinge l'autorizzazione del parlamento di Ankara del 2 gennaio scorso all'invio di militari in Libia come "una violazione del diritto internazionale". Nello specifico, si violerebbero la risoluzione 1970 del 2011 sull'embargo sulle armi alla Libia, la risoluzione 2292 del 2016 in riferimento al suddetto embargo e all'ispezione forzata delle navi al largo delle coste libiche, la risoluzione 2357 del 2017 sull'estensione dell'embargo sulle armi per un anno e la risoluzione 2473 del 2019 che estende di dodici mesi la validità dell'embargo sulle armi in alto mare al largo delle coste del paese nordafricano. Il Parlamento arabo ha inoltre evidenziato che l'intervento turco complica la situazione in Libia, approfondisce il disaccordo tra le parti, è di ostacolo a una soluzione politica e destabilizza la regione minandone la sicurezza. (Res)