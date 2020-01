Bosnia: ministro Sicurezza Radoncic annuncia "nuovo approccio" alla gestione crisi migranti

- Il ministro della Sicurezza nel nuovo governo centrale bosniaco ha annunciato oggi "un nuovo approccio" alla gestione della crisi dei migranti. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Radoncic ha presenziato oggi alla riunione del Gruppo operativo per la questione dei migranti, durante la quale ha affermato che "d'ora in poi il focus verrà dato a un controllo più efficiente dei confini e all'impedimento di ingressi di migranti clandestini in Bosnia". A tal proposito sarà necessario "rafforzare le capacità della Polizia di frontiera della Bosnia e dell'Ufficio per stranieri". Radoncic ha inoltre annunciato per il prossimo periodo incontri con ministri dell'Interno dei paesi vicini. Radoncic ha ricordato che "sono attualmente ospitati nei centri di accoglienza 5.500 migranti".(Bos)