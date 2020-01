Turchia-Egitto: Ankara convoca incaricato d’affari egiziano dopo blitz in uffici agenzia “Anadolu”

- La Turchia ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata egiziana ad Ankara per riferire in merito al blitz delle forze di sicurezza egiziane nell'ufficio di corrispondenza dell'agenzia di stampa “Anadolu” al Cairo. Lo riferisce la stampa turca. Intanto, il ministro della Giustizia turco, Abdulhamit Gul, ha dichiarato che “la Turchia si aspetta l’immediato rilascio degli impiegati dell’agenzia 'Anadolu' che sono illegalmente detenuti in Egitto”, si legge in una nota ripresa dai media turchi. Ieri sera la polizia egiziana ha fatto irruzione nell'ufficio di corrispondenza dell'agenzia di stampa turca "Anadolu" al Cairo, arrestando quattro persone tra cui un cittadino turco. Secondo quanto riferito dalla stessa agenzia di stampa non è chiaro dove siano stati condotti i quattro dipendenti. In un comunicato del ministero degli Esteri, la Turchia ha subito condannato l'operazione, avvenuta ieri notte, chiedendo "l'immediato rilascio" dei quattro fermati. "Il blitz nell'ufficio del Cairo di 'Anadolu' condotto dalle forze di sicurezza egiziane e l'arresto di alcuni degli impiegati senza alcuna giustificazione è un atto di aggressione e di intimidazione contro la stampa turca che condanniamo duramente", si legge nella nota. "Questo atto di violenza - prosegue ancora la diplomazia di Ankara - sottolinea ancora una volta non solo l'approccio negativo del governo egiziano verso la libertà di stampa, ma anche la grave situazione nel paese in termini di democrazia e trasparenza. I paesi occidentali, che sembrano così sensibili sulla libertà di stampa e di espressione, hanno contribuito a questo comportamento sconsiderato chiudendo gli occhi verso le violazioni in Egitto". (Res)