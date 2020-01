Speciale difesa: Iraq, presidente parlamento al Halbusi riceve premier Abdul Mahdi, focus su ritiro truppe straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento iracheno, Mohammed al Halbusi, ha ricevuto ieri il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, per discutere degli ultimi sviluppi della situazione politica e di sicurezza nel paese. Durante l'incontro i due si sono scambiati opinioni su varie questioni tra cui le ripercussioni dell'attuale crisi nella regione, la questione della presenza di forze straniere in Iraq e la decisione del Parlamento sul loro ritiro. In una dichiarazione congiunta, i due politici iracheni hanno riferito che "l'attuale crisi è grave e richiede cooperazione e coordinamento per colmare tutte le lacune che possono essere sfruttate in queste circostanze". Halbusi e Abdul Mahdi hanno sottolineato l'importanza di continuare a stabilire relazioni equilibrate, di non impegnarsi nella politica delle coalizioni, di stabilire buone relazioni di cooperazione con tutti i paesi vicini, rafforzare l'amicizia con i paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti, preservando gli interessi e la sovranità del paese, rifiutando di interferire nei suoi affari interni e procedendo a qualsiasi decisione che preservi l'interesse, la stabilità, la sicurezza e la sovranità dell'Iraq, ed evitando rischi futuri. (Irb)