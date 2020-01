Speciale difesa: India, Kashmir, terrorista di Hizbul Mujahideen ucciso in conflitto a fuoco con militari

- Un terrorista del gruppo Hizbul Mujahideen è stato ucciso oggi in un conflitto a fuoco con militari dell’Esercito indiano nel Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, nel distretto di Doda, nell’area di Gondana. Lo ha reso noto il tenente colonnello Devender Anand, dell’ufficio relazioni pubbliche della Difesa. L’uomo è stato identificato al momento solo come Abbas. Sabato nel Kashmir indiano sono stati fermati altri due membri di Hizbul Mujahideen, il comandante Naveed Babu e il militante Rafi Ahmad Rather. Insieme a loro è stato arrestato anche un alto funzionario della polizia, il vicesovrintendente Davinder Singh, che ha partecipato a molte azioni antiterrorismo, occupandosi anche della sicurezza in occasione della recente visita nel Territorio di un gruppo di diplomatici stranieri. Diverse agenzie di sicurezza lo stanno interrogando: Polizia, Esercito, Forza di polizia centrale di riserva (Crpf), Intelligence Bureau (Ib), Research and Analysis Wing (Raw), Criminal Investigation Department (Cid) e altre. (Inn)