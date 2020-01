Speciale difesa: Russia, Putin, le potenze nucleari sono chiamate a garantire la sicurezza globale

- La Russia ha a disposizione armi che sono al momento in fase di sviluppo in altri paesi: le potenze nucleari hanno la responsabilità di garantire la sicurezza nel mondo. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del messaggio annuale davanti all'Assemblea federale. "Diverse situazioni nel mondo, come abbiamo visto in Nord Africa e in Medio Oriente, si sviluppano in modo imprevedibile", ha detto Putin. "I tempi richiedono la consapevolezza delle nostre responsabilità come stati costitutivi delle Nazioni Unite. Soprattutto le potenze nucleari hanno una responsabilità speciale per la conservazione e lo sviluppo dell'umanità, per la stabilità nel pianeta, che comprende aspetti sia militari, che strategici ed economici", ha detto Putin. Secondo il presidente, "la Russia è aperta alla cooperazione con tutti i partner interessati - ha detto -. I nostri passi per garantire la sicurezza sono stati fatti al momento opportuno e nella misura congrua. Per la prima volta dall'esistenza delle armi atomiche, incluso il periodo sovietico, non stiamo inseguendo nessuno. Al contrario, altri paesi stanno sviluppando armi già in possesso della Russia. Siamo dieci anni avanti", ha detto Putin. (Rum)