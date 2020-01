Speciale difesa: Russia, Putin, sicurezza militare prerequisito per lo sviluppo pacifico del paese

- La sicurezza della Russia, dal punto di vista tecnico militare, è garantita per circa un decennio: ciò non rappresenta tuttavia un motivo per non sviluppare ulteriormente gli armamenti. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del messaggio annuale all'Assemblea federale di Mosca. "La capacita militare di difesa della Russia è garantita per una decina di anni. Tuttavia non bisogna cullarsi sugli allori e osservare cosa avviene a livello mondiale: lo sviluppo di sistemi d'arma di nuova generazione. E anche noi così faremo. La sicurezza militare costituisce la base per l'ulteriore sviluppo pacifico della Russia", ha dichiarato Putin. (Rum)