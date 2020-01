Speciale difesa: Volpi (Copasir), da Conte aggiornamenti su Libia, Iran e Iraq e posizione Italia

- Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Raffaele Volpi, informa in una nota che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato audito dal Copasir "dove ha illustrato, per quanto di competenza del Comitato, la situazione aggiornata degli elementi fattuali e relazionali a lui afferenti riguardo alla situazione della Libia, Iran, Iraq". "I profili illustrati hanno riguardato in particolar modo le relazioni politico-diplomatiche delle azioni svolte dal governo con gli attori territoriali e di riferimento interessati alle aree sopra indicate. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - sottolinea Volpi - con i loro interventi hanno avuto modo di approfondire con il presidente del Consiglio alcuni aspetti della postura geopolitica attuale dell'Italia". (Com)