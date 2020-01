Speciale difesa: Cile, proteste sociali, 17 arresti per attacchi a commissariati polizia

- Sono almeno 17 le persone arrestate in Cile nelle ultime ore per la loro presunta partecipazione ad attacchi a commissariati della polizia (carabineros). Gli episodi, riferisce il portale "Biobio", sono avvenuti nel quadro delle incessanti proteste sociali in corso nel paese dallo scorso ottobre e si sono registrati principalmente nella regione metropolitana e nella capitale Santiago. Secondo dati forniti dalla stessa polizia, dieci persone, tra cui tre minorenni, sono state detenute per l'attacco al commissariato n.7 di Renca, mentre altre sette sono state arrestate nell'attacco al commissariato della località di Macul. Episodi simili, caratterizzati secondo i carabineros da barricate, lanci di pietre, disordini e scontri, si sono verificati anche in commissariati delle località di Pudahuel e Penalolen. Tra i manifestanti almeno uno è rimasto ferito a seguito del lancio di un lacrimogeno. (Abu)