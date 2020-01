Iran: la guida suprema Khamenei dirigerà la preghiera del venerdì per la prima volta da otto anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei dirigerà la preghiera del venerdì per la prima volta dopo otto anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa semi-ufficiale della Repubblica islamica "Mehr News". Khamenei aveva diretto per l'ultima volta la preghiera del venerdì nel 2012 dopo che l'allora presidente Usa Barack Obama aveva affermato che tutte le opzioni erano sul tavolo in merito all'accordo sul programma nucleare di Teheran. La guida suprema aveva risposto a Washington che "minacciare una guerra costerà agli Stati Uniti, e la guerra stessa sarà dieci volte più costosa". Khamenei guiderà la preghiera di venerdì 18 gennaio presso la Mosalla di Teheran. Il sermone del venerdì è tradizionalmente sfruttato per convogliare messaggi di carattere politico alla cittadinanza, ai media e alla burocrazia di regime degli ayatollah. La tematica del sermone di Khamenei, tuttavia, non è stata specificata. La Repubblica islamica è al centro delle tensioni internazionali dopo l'uccisione del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione iraniana, e l'abbattimento per errore di un velivolo ucraino con a bordo 176 persone da parte di un missile iraniano.(Irt)