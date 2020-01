Regione Lazio: Ciacciarelli (Lega), attivare subito procedure per semina ittica

- Il consigliere regionale della Lega del Lazio Pasquale Ciacciarelli, ha scritto all'assessore all'Agricoltura Onorati "per richiamare la sua attenzione sul disagio di molti pescatori del Lazio circa la semina ittica". "Come noto, la legge regionale del 7 Dicembre 1990, n. 87 'Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio' all' Art. 7 (classificazioni delle acque) recita che 'agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie. Le acque secondarie si dividono in categoria A, comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria B, comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi'. A tal fine - aggiunge Ciacciarelli -, l'importante categoria dei pescatori, evidenzia la mancata programmazione, da parte della Regione. Si tratta di una tematica di estrema importanza, che impatta i circa 70.000 pescatori sportivi attivi nel Lazio, più le ulteriori migliaia di amatori, che richiedono azioni di ripopolamento dei corsi di acqua del Lazio, anche al fine di sostenere le esigenze di un utilizzo corretto e sostenibile delle risorse ambientali. Ad oggi, sembra che la Regione non abbia ancora attivato le procedure per la pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da parte di ditte produttrici nel settore ittico, ad essere invitati alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di ripopolamento ittico nelle acque interne della Regione Lazio. Questa circostanza genera comprensibile disorientamento per i tanti pescatori, in particolar modo delle province di Frosinone, Rieti e Viterbo, che nei rispettivi bacini praticano, con particolare passione e dedizione, la pesca alla trota. Per questi motivi, ho chiesto all'assessore di attivare, subito, le procedure per la semina ittica nelle acque secondarie di categoria A del Lazio, auspicando - conclude Ciacciarelli - un suo intervento tempestivo".(Com)