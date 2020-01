Valle d'Aosta: tavolo tecnico regionale su ampliamento parco Mont Avic

- Si è riunito oggi il tavolo tecnico incaricato di analizzare l’ipotesi di ampliamento del parco del Mont-Avic. L'assessore regionale all'Ambiente Albert Chatrian ha spiegato: "Oggi abbiamo preso visione della relazione preparata dalla dottoressa forestale Elena Pittana che ha fornito al tavolo tecnico una dettagliata analisi dell’area interessata dall’ipotesi di ampliamento. Nel mese di febbraio è nostra intenzione incontrare i consigli comunali di Fénis, Chambave, Champdepraz, Châtillon e Pontey per condividere la relazione, mentre nella prima quindicina di marzo contiamo di incontrare la popolazione dei Comuni interessati. Una volta concluso questo iter dal quale potremo cogliere suggestioni e pareri, sarà possibile assumere una decisione in merito all’effettivo ampliamento che, in questa fase di ipotesi, riguarda una superficie di circa 5mila e 500 ettari di territorio". (Ren)