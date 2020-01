Municipio Roma X: al lavoro su marciapiedi e spartitraffico in sicurezza

- In dirittura d'arrivo gli interventi per la riqualificazione dello spartitraffico di via Desiderato Pietri, nel Municipio Roma X, interventi che prevedono inoltre la sistemazione delle caditoie, la messa in quota del ciglio del marciapiede e la riasfaltatura. Tutto tenendo conto della cura e della conservazione delle aiuole presenti. "Con questo intervento si conclude la prima fase prevista dall'appalto nel quale sono peraltro inseriti anche i lavori per il rifacimento di via Bernardino da Monticastro e del marciapiede di via Capo Sperone. In quest'ultimo caso, si mette in sicurezza l'entrata e l'uscita degli studenti dell'Istituto Anco Marzio", si legge in una nota della presidenza del Municipio X. (Com)