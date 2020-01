Balcani: presidente serbo Vucic, nessuna modifica agli accordi di pace di Dayton

- La Serbia si oppone alle modifiche agli accordi di pace di Dayton, a patto che esse non provengano dall'accordo interno dei tre popoli costitutivi in Bosnia. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia Aleksandar Vucic a Becej, nella parte settentrionale del paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Vucic ha in questo modo commentato un recente colloquio telefonico tra il presidente eletto croato Zoran Milanovic e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il quale, secondo il settimanale di Zagabria "Nacional", sarebbe stato affrontato il tema di un'eventuale revisione degli accordi di pace di Dayton, che posero fine alla guerra bosniaca durata dal 1992 al 1995. Vucic ha affermato che "la Serbia non darà il proprio benestare alle modifiche a Dayton, ma tutti possono dialogare in quanto ogni dialogo è positivo".(Bos)