Consumatori: Adiconsum, spediti 9mila reclami a compagnie telefoniche

- "Procede con successo l'iniziativa di Adiconsum per aiutare i consumatori che sono stati vittime delle bollette telefoniche fatturate ogni 28 giorni a rientrare in possesso dei soldi pagati in più". Lo ha spiegato in una nota l'associazione di consumatori che ha reso noto come: "A due mesi e mezzo circa dal lancio dell'iniziativa (era lo scorso 28 ottobre), abbiamo ricevuto ed inviato agli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, 9mila reclami. Al momento, su un totale di 7.000 richieste già gestite, il 70% ha ricevuto il rimborso, mentre il restante 30% non l'ha ottenuto per mancanza dei requisiti". (Ren)