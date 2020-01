Livorno: Mattarella ricorda Carlo Azeglio Ciampi e visita la mostra di Modigliani

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto, a Livorno, al convegno “Ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di governo e capo dello Stato”, che si è svolto al teatro Goldoni. Dopo i saluti del sindaco Luca Salvetti e del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, hanno preso la parola Umberto Gentiloni Silveri, Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Roma La Sapienza e Emanuele Rossi, Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il convegno si è concluso con l’intervento del Presidente Mattarella. Al termine il Capo dello Stato ha visitato, al Museo della Città, la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre”, organizzata per il centenario della morte dell’artista livornese. Nel corso della visita il presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di detenuti coinvolti nel progetto “Mi riscatto per Livorno” e i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato che insieme al Comune di Livorno hanno pubblicato e messo a disposizione una serie di guide per le persone disabili. Prima di partire per Roma, il Sindaco di Livorno ha consegnato al capo dello Stato una copia anastatica delle “Leggi livornine”.(Rin)