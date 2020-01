Marche: vicepresidente Casini, modificare il decreto Sisma

- "A fianco dei sindaci per risposte certe e immediate sulle questioni non risolta dal decreto sisma". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini, nell'incontro che si è svolto, a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni, promosso dall'Anci. Erano presenti i sindaci delle zone terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Casini ha affermato: "Ho scelto, come sempre, dal 24 agosto del 2016, di stare a fianco dei sindaci marchigiani del cratere e sono oggi qui a rappresentare la Regione. Sono le stesse le criticità che ribadiamo, inutilmente da tre anni. Senza lo snellimento della ricostruzione pubblica e privata, senza la stabilizzazione dei tecnici assunti e formati, senza una loro implementazione organica, non si va da nessuna parte. Questi sono i veri problemi che ostacolano la ricostruzione e che il decreto sisma non affronta. Altre questioni sono state recepite, ma queste, essenzialmente politiche, cioè di scelte strategiche per accelerare i lavori, sono rimaste insoddisfatte. Senza la loro attuazione, le aree interne appenniniche terremotate non potranno avere quel rilancio che Regioni e comunità locali chiedono con forza". Casini ha poi ringraziato il presidente nazionale Anci, Antonio Decaro e delle Marche, Maurizio Mangialardi per l'organizzazione dell'incontro.(Ren)