Toscana: ok a mozione per libero accesso treni a polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato due mozioni collegate che chiederanno alla giunta di provvedere con tempestività a integrare la convenzione con Trenitalia per permettere il libero accesso sui treni degli agenti di polizia locale, così come avviene per gli agenti delle forze dell’ordine e per i militari. I due atti di indirizzo sono stati presentati dal consigliere Maurizio Marchetti (Fi) e dal capogruppo del M5s Giacomo Giannarelli. Quest’ultimo, illustrando l’atto all’aula, ha sottolineato che “questa misura contribuirebbe a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini” che utilizzano il treno. (Ren)