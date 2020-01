Costa d'Avorio: Corte di Cassazione esaminerà venerdì procedura ex presidente parlamento Soro

- La Corte di Cassazione della Costa d'Avorio, il più alto tribunale del sistema giudiziario nazionale, esaminerà venerdì prossimo la procedura avviata dal pubblico ministero contro Guillaume Soro, ex presidente dell'Assemblea nazionale sul quale pende un mandato di arresto internazionale con l'accusa di attacco all'autorità dello Stato, appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", citando fonti ufficiali. Dopo l'emissione del mandato di arresto a suo carico, Soro, che aveva annunciato la sua decisione di correre per la presidenza alle elezioni dell'ottobre prossimo ed era atteso ad Abidjan per lanciare la sua campagna dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in Europa, non è potuto rientrare in Costa d'Avorio e dopo una breve tappa ad Accra e a Parigi si è fermato in Spagna. Nel messaggio di auguri per il nuovo anno, Soro - che è stato primo ministro dal 2007 al 2012 e presidente dell'Assemblea nazionale dal 2012 al 2019 - ha ringraziato i capi di Stato africani che gli hanno espresso vicinanza e annunciato che pur se costretto al di fuori dei confini organizzerà "la resistenza" al presidente ivoriano Alassane Ouattara. (segue) (Res)