Costa d'Avorio: Corte di Cassazione esaminerà venerdì procedura ex presidente parlamento Soro (2)

- Nel suo messaggio di Capodanno, pubblicato sul suo sito personale e rilanciato su Facebook, l'oppositore ha affermato di tenere in considerazione i consigli dei leader africani che lo invitano alla "misura", ma che tuttavia gli pare "essenziale" portare alla luce "alcune verità sulla situazione" in corso, ed in particolare in merito al mandato di arresto internazionale emesso contro di lui. Secondo Soro, all'origine dell'ostilità governativa nei suoi confronti c'è il suo rifiuto ad associarsi alla volontà del capo dello Stato di creare un nuovo partito di governo, il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), divergenze che avevano motivato le sue dimissioni a febbraio del 2018. Soro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico nel febbraio scorso dopo aver rotto con il presidente Alassane Ouattara. "L'ho fatto secondo la mia coscienza di uomo libero per il quale qualsiasi compromesso significherebbe la schiavitù della mia dignità", ha detto Soro nel suo messaggio di auguri per il nuovo anno, aggiungendo che da allora ha "sofferto con il suo popolo " per "numerosi attacchi da parte del regime". Il congresso fondativo dell'Rhdp, convocato per riunire la coalizione al potere, si è tenuto il 29 gennaio 2018 allo stadio Felix Houphouet-Boigny di Abidjan ed è stato molto partecipato. (Res)