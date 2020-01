Libano: Samir Geagea, elezioni anticipate sono l'unica soluzione alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica soluzione per uscire dalla crisi in cui si trova il Libano è l'organizzazione di elezioni anticipate. Lo dichiara il capo delle Forze Libanesi, Samir Geagea, in un'intervista al quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", edito a Londra. Il presidente del partito cristiano maronita ha evidenziato che la maggioranza al governo "non è riuscita a trovare soluzioni". Geagea ha proseguito dicendo che la cittadinanza è scesa nuovamente a protestare in piazza perché "ha visto che le istituzioni costituzionali cui si era affidata per risolvere la situazioni non sono state in grado di fare ciò e hanno ulteriormente aggravato la crisi". Il politico libanese ha dichiarato che i rapporti con l'ex premier Saad Hariri sono mantenuti "a un livello minimo" e che non esiste alcuna strategia di convergenza tra blocchi contrapposti, nello specifico tra il Movimento Futuro del sunnita Hariri, il Partito socialista progressista del druso Walid Jumblatt e le Falangi libanesi del maronita Samy Gemayel. Geagea ha inoltre aggiunto che l'opportunità costituita dalla nomina di Hassan Diab a primo ministro designato è andata persa e che lo stallo ha riportato i libanesi in strada. Il leader politico ha concluso prospettando le elezioni anticipate come soluzione plausibile. Il paese dei cedri è attraversato da manifestazioni contro la crisi politica ed economica dal 17 ottobre 2019. Le consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo affidato al primo ministro designato Hassan Diab dopo le dimissioni dell'ex premier Saad Hariri non hanno ancora portato a nessun risultato. (Res)