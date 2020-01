Campania: Santagada (FI), suppletive, mia candidatura non è all'ordine del giorno

- "Da giorni si susseguono indiscrezioni su un mio presunto interesse alle elezioni suppletive del seggio senatoriale di Napoli". Lo ha affermato il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, il quale ha aggiunto:"Preciso che, sebbene sollecitato anche dal presidente nazionale dell'Ordine dei farmacisti, l'onorevole Andrea Mandelli, e da esponenti nazionali di Forza Italia, che ringrazio sinceramente, in questo periodo sono assolutamente concentrato sull'attività accademica e ancor più su quella di presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, organismo sul quale sono particolarmente impegnato in termini di rilancio organizzativo, a partire dall'istituzione della Fondazione che lo rappresenta fino all'ampliamento dei progetti 'Un farmaco per tutti' e 'Una visita per tutti' rivolti ad aiutare i bisognosi e a contrastare la povertà sanitaria. Traguardi importantissimi che assorbono tempo ed energie ma ai quali guardo con assoluto entusiasmo", ha concluso Santagada. (Ren)