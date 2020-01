Roma: Pedica (Pd), si spezza filobus, un calvario

- Continua il calvario in Atac con un filobus della linea 90 che si è spezzato. Lo dichiara, in una nota, Stefano Pedica, esponente del Pd. "Dopo i flambus - aggiunge Pedica - sono arrivati i filobus che si spezzano. Raggi da mesi ripete che l'azienda del trasporto pubblico sta rinascendo e la vita dei passeggeri è migliorata. Se questi sono i risultati c'è solo da piangere". (Com)