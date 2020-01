Ucraina-Germania: conversazione Zelensky-Merkel, focus su Donbass e incidente aereo in Iran

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Al centro della discussione, come spiegato dallo stesso Zelensky attraverso il suo profilo Twitter, l’incidente aereo avvenuto in Iran la scorsa settimana e l’evoluzione della situazione nel Donbass. Il presidente ucraino ha ringraziato Merkel “per le parole di sostegno e la volontà della Germania a cooperare per assicurare un’indagine aperta e imparziale sull’incidente aereo in Iran”. I due leader hanno poi discusso dell’attuazione degli accordi raggiunti nell’ambito della riunione del Formato Normandia a Parigi, lo scorso dicembre. Zelensky ha inoltre informato Merkel delle attività in corso per stilare una nuova lista per lo scambio di prigionieri nel Donbass. (Res)