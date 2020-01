Libano: l'associazione bancaria condanna il ritardo nella formazione dell'esecutivo

- L'Associazione delle banche libanesi condanna severamente il ritardo nella formazione dell'esecutivo. Lo riporta l'emittente emiratina "al Arabiya". L'associazione che raggruppa gli istituti di credito del paese dei cedri ha qualificato come "irresponsabile" il ritardo nelle negoziazioni per la nomina di un nuovo governo. In un comunicato l'associazione ha anche ribadito il proprio impegno per "preservare ciò che rimane dell'economia nazionale" e denunciato che lo stallo politico ha reso le banche un obiettivo di violenza. Queste dichiarazioni arrivano dopo che ieri, 14 gennaio, i manifestanti hanno tentato l'assalto alla Banca del Libano a Beirut. Negli scontri con la polizia sono rimaste ferite almeno 47 persone, mentre altre 59 sono state arrestate dalle forze dell'ordine. Il tentato assalto alla banca centrale è arrivato due giorni dalle dichiarazioni del governatore Riad Salamé in merito alla sua ricerca di poteri eccezionali per rispondere alla crisi finanziaria e dopo che ieri 14 gennaio l'Unione dei bancari libanese ha ventilato l'ipotesi della chiusura degli istituti di credito in caso di uno stallo politico prolungato. Il paese dei cedri è attraversato da manifestazioni contro la crisi politica ed economica dal 17 ottobre 2019. Le consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo affidato al primo ministro designato Hassan Diab dopo le dimissioni dell'ex premier Saad Hariri non hanno ancora portato a nessun risultato.(Res)