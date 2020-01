Golfo: Fiom Cgil Roma e Lazio, aderiamo ad appello per la pace

- "I venti di guerra che soffiano nel golfo Persico e che vedono coinvolte diverse potenze planetarie e locali ci consegnano uno scenario nel quale l'uso della forza e delle armi ripropone uno schema tristemente noto. Ancora una volta si approcciano le crisi internazionali, di ordine economico e geopolitico, facendo balenare l'uso delle armi e della forza". Così, in una nota, la Fiom Cgil Roma e Lazio che annuncia di aderire all'appello per la pace lanciato da più associazioni. "Riteniamo che la risposta a tanta scelleratezza debba essere immediata e forte - continua la nota -. Tutte le forze democratiche hanno il dovere di porre l'attenzione sui pericoli che la guerra reca con sé, ricordando il dettato costituzionale e il ruolo che l'Europa deve svolgere per ricondurre l'impegno internazionale ad affrontare con determinazione i temi centrali del nostro tempo, che sono quelli delle crescenti disuguaglianze planetarie sui temi sociali, economici e ambientali. Per questi motivi aderiamo all'appello lanciato da molteplici associazioni e continueremo ad adoperarci per la pace e la giustizia sociale"(Com)