Iraq-Germania: ministro Difesa tedesco oggi in visita non annunciata a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una visita non annunciata, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), si è recata oggi a Baghdad ed Erbil per discutere della prosecuzione della missione della Bundeswher in Iraq. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a seguito degli ultimi sviluppi nel paese, la Germania ha sospeso in via provvisoria le attività di assistenza e addestramento che le proprie Forze armate prestavano all'esercito iracheno. Inoltre, parte del contingente tedesco è stata ridispiegata in Kuwait e presso la base aerea di al Asraq, in Giordania, comando operativo della Bundeswehr per le attività nel quadro della coalizione internazionale contro lo Stato islamico, guidata dagli Stati Uniti. A ogni modo, il governo federale ha recentemente affermato la propria intenzione intenzione di riprendere la missione in Iraq, qualora il governo del paese acconsentisse. In tale contesto, Kramp-Karrenbauer è giunta a Baghdad per discutere con alti ufficiali iracheni “del futuro della lotta contro l'organizzazione terroristica Stato islamico e della presenza delle Forze armate tedesche in Iraq”, ha reso noto la Bundeswehr in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Inoltre, nel testo si legge che “la richiesta del governo dell'Iraq rimane un prerequisito per il proseguimento delle operazioni” della Bundeswehr nel paese. (Geb)