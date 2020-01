Brexit: Parlamento Ue, preoccupazione per diritti cittadini europei nel Regno Unito

- Il Parlamento europeo esprime preoccupazione per i diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e che saranno toccati dalla Brexit. Lo si apprende dal Parlamento europeo in merito alla risoluzione, adottata oggi con 610 voti favorevoli, 29 contrari and 68 astensioni, con cui i deputati fanno il punto sui diritti dei cittadini coinvolti dalla Brexit e sottolineano che la decisione dell'Aula sull'approvazione dell'accordo di recesso terrà conto "dell'esperienza acquisita e delle garanzie fornite" in relazione alla tutela dei diritti stessi. Il Parlamento esprime preoccupazione specialmente per l'approccio del Regno Unito nell'applicazione del regime di residenza permanente nel Regno Unito, sia perché non è previsto un documento fisico che provi il diritto ottenuto di risiedere nel paese sia perché risulta limitato il livello di assistenza fornita. I deputati mettono in discussione anche l'indipendenza dell'autorità istituita da Londra, e prevista nell'accordo di recesso, e ritengono invece utile un controllo congiunto da parte del Parlamento europeo e del Parlamento del Regno Unito sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo. (segue) (Beb)