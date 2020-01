Brexit: Parlamento Ue, preoccupazione per diritti cittadini europei nel Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo si invita ad avviare o intensificare campagne di informazione per i cittadini sui loro diritti e si incoraggia l'Ue a 27 ad adottare misure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini del Regno Unito residenti nel territorio degli Stati membri. Per entrare in vigore, l'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito deve essere approvato dal Parlamento europeo a maggioranza semplice dei voti espressi (articolo 50, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea). Il Parlamento voterà l'accordo dopo che il processo di ratifica nel Regno Unito sarà stato completato. La seconda parte dell'accordo di recesso protegge i cittadini dell'Ue nel Regno Unito e i cittadini britannici in altri paesi dell'Ue, nonché le loro famiglie. Secondo le sue disposizioni, tutti i diritti di sicurezza sociale previsti dal diritto dell'Ue saranno mantenuti e i diritti dei cittadini saranno garantiti per tutta la vita. L'attuazione e l'applicazione di questi termini sarà controllata da un'autorità indipendente con poteri equivalenti a quelli della Commissione europea. (Beb)