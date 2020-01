Credito: Camera, discussione generale su decreto Banca popolare Bari il 20 gennaio

- La Camera si riunirà il 20 gennaio per la discussione generale sul decreto-legge sulle "misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento”, che riguarda la Banca popolare di Bari. E' quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Martedì 21 gennaio invece è previsto il voto, a partire dalle ore 10.(Rin)