Toscana: ambulatori decentrati per diminuire accessi al pronto soccorso del Meyer

- “Il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze accoglie ogni anno circa 42mila bambini. Di questi, circa l’80 per cento non rappresenta un’emergenza urgenza, anche se una buona percentuale presenta la necessità di una visita in pronto soccorso. L’invio dal pronto soccorso verso l’Ambulatorio di continuità assistenziale pediatrico (Acap) nei prefestivi e festivi ha riguardato una percentuale sugli accessi totali che oscilla tra il 5,48 per cento nel mese di settembre al 10,7 per cento nel mese di dicembre”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Toscana, Stefania Saccardi, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Paolo Marcheschi (FdI), che chiedeva di sapere come la Regione intendesse intervenire per potenziare il servizio di Guardia medica pediatrica. L’assessore ha ricordato che il maggior numero di accessi al pronto soccorso (più 15 – 20 per cento rispetto agli altri giorni) si verifica nei giorni di sabato, domenica e lunedì. E ha aggiunto: “Dai dati dell’invio dei pazienti verso l’Acap emerge senza dubbio come la presenza di un servizio ambulatoriale pediatrico per i codici minori sia di grande aiuto al pronto soccorso. Ma non può essere l’unica soluzione. Perciò il prossimo e decisivo passaggio sarà la sempre e più puntuale condivisione e integrazione dei protocolli assistenziali tra ospedale e territorio, e la possibilità di istituire ambulatori decentrati che permettano al cittadino di rivolgersi agli specialisti con la consapevolezza di essere gestiti allo stesso modo che al pronto soccorso”. Il consigliere Marcheschi ha replicato: “L’interrogazione riguardava il servizio di Guardia medica pediatrica, ma la sua risposta dimostra, come sosteniamo da tempo, che questo servizio non esiste, provocando purtroppo un ricorso eccessivo al pronto soccorso del Meyer. Si tratta di una nota dolente del sistema sanitario regionale anche per gli adulti”.(Ren)