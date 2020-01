Kazakhstan: parlamento sostiene misure per estendere poteri presidente su legge marziale

- La camera bassa del parlamento kazakho ha approvato degli emendamenti legislativi che conferirebbero al presidente ulteriori poteri in periodo di pace per determinare le applicazioni della legge marziale. "Proponiamo di integrare i poteri presidenziali, in modo che alcune prerogative possano essere esercitati anche in periodo di pace", ha detto il primo viceministro della Difesa kazakho Murat Bektanov rivolgendosi al parlamento. In base agli emendamenti, il presidente approverà anche i regolamenti relativi al funzionamento del quartier generale del comando supremo delle forze armate kazakhe, i consigli regionali e municipali, gli organi governativi e le autorità che sono direttamente responsabili nei suoi confronti ai sensi della legge marziale. Saranno inoltre introdotti emendamenti separati per garantire la sicurezza di persone e strutture specifiche. (Res)